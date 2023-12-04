Последнее обновление: 04.12.2023 10:11

Разведка США не знала о плане нападения ХАМАС на Израиль

В Совете нацбезопасности США заявили, что американской разведке не было заблаговременно известно о плане нападения ХАМАС.

Как сообщает Politico, об этом заявил спикер Совета по нацбезопасности Джон Кирби.

Комментарий появился после репортажа New York Times о том, что чиновники Израиля более чем за год до событий 7 октября получили информацию о планах ХАМАС, но недооценили предупреждение.

"Разведывательное сообщество сообщило, что они не имели доступа к этому документу", – сказал Кирби.

Politico перед этим сообщало об отсутствии указаний на то, что Израиль делился этой информацией с США.

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