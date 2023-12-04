Израиль будет преследовать ХАМАС по всему миру

Израиль будет преследовать ХАМАС в Ливане, Турции и Катаре, даже если на это потребуются годы, заявил глава израильского агентства внутренней безопасности Шин-Бет (ШАБАК) в записи, показанной в воскресенье израильским телеканалом «Кан».

Пока неясно, где, когда и при каких обстоятельствах была сделана эта запись, отмечает BBC.

«Кабинет министров поставил перед нами цель. Если говорить простым языком, то она заключается в том, чтобы ликвидировать ХАМАС. Это - наш Мюнхен. И мы будем преследовать эту цель повсюду: в секторе Газа, на Западном берегу, в Ливане, в Турции, в Катаре. Это займет несколько лет, но мы выполним эту задачу», — сказал он.

Говоря о Мюнхене, Бар имел в виду реакцию Израиля на убийство в 1972 году 11 членов израильской олимпийской сборной, когда боевики из палестинской группы «Черный сентябрь» совершили нападение на общежитие, в котором жили спортсмены во время Мюнхенской олимпиады.

Тогда Израиль провел целенаправленную кампанию по уничтожению всех боевиков и организаторов нападения. Она шла в течение нескольких лет в целом ряде стран.

Помимо сектора Газа, лидеры ХАМАС проживают или часто посещают Ливан, Турцию и Катар. Эти и другие страны предоставляли убежище и защит лидерам ХАМАС — организации, признанной террористической в Австралии, Канаде, Европейском союзе, Израиле, Японии, Великобритании и США.