В Иране вышли из строя почти 70% АЗС

Почти 70% автозаправочных станций Ирана вышли из строя из-за возможной кибератаки. Об этом сообщает The times of Israel со ссылкой на иранское государственное телевидение.

По сообщениям иранской стороны, причиной нарушения работы на АЗС стала "проблема с программным обеспечением".

При этом связанная с Израилем хакерская группа под названием Gonjeshke Darande заявила о кибератаке и взяла на себя ответственность.

Группа утверждает, что получила доступ к платежным системам пострадавших АЗС, а также к центральному серверу и системе управления каждой станцией.

Во втором заявлении, опубликованном Gonjeshke Darande, сказано, что эта кибератака не затронула экстренные службы Ирана.

"Мы разослали предупреждение экстренным службам по всей стране перед началом операции и обеспечили неповреждение части автозаправочных станций, несмотря на наш доступ и возможность полностью нарушить их работу", - говорится в заявлении.

Между тем Министерство нефти Ирана сообщает, что в работе остаются лишь около 30% АЗС. В стране около 33 тысяч автозаправочных станций.

Людей призывают не спешить на станции, которые еще работают.