Конституционный суд Албании заблокировал миграционное соглашение с Италией

Конституционный суд Албании по крайней мере временно заблокировал ратификацию парламентом соглашения с итальянским правительством, которое предусматривает размещение в балканской стране мигрантов, прибывающих в Италию морем. Об этом сообщает AP.

Председатель Конституционного суда Олта Закай заявила, что 18 января суд проведет публичные слушания, чтобы определить, нарушает ли это соглашение конституцию Албании.

Это решение означает, что парламент не будет голосовать за ратификацию соглашения на заседании, которое было запланировано на четверг. Было не сразу понятно, когда – вероятно, после январских дебатов – законодатели смогут проголосовать.

Решение суда было принято по ходатайству оппозиции, которая утверждала, что соглашение противоречит конституции Албании и международному праву.

По ее словам, изоляция мигрантов в лагерях в Албании лишает их "любых прав, предусмотренных Конституцией Албании для физических лиц".

Глава правительства Албании Эди Рама рассматривает соглашение как жест благодарности Италии, которая в 1991 году приняла тысячи албанцев, спасавшихся от нищеты после падения коммунистического режима.

Италия взяла на себя обязательства оплатить строительство двух центров, которые смогут одновременно содержать до 3 тысяч мигрантов.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что они начнут функционировать следующей весной. Албания обеспечит внешнюю безопасность двух центров, которые будут находиться под итальянской юрисдикцией.

Европейская комиссия запросила больше подробностей по соглашению, которое раскритиковали правозащитные организации и другие группы. Левые оппозиционные партии Италии также протестуют против соглашения.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что это соглашение не нарушает законодательство Европейского Союза.

На фоне миграционного кризиса правительство Мелони уже ужесточило условия заключения для контрабандистов и постановило увеличить количество центров содержания мигрантов по всей Италии.