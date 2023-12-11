Зеленский пообщался с Орбаном в Аргентине

Президент Украины Владимир Зеленский коротко пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время визита на церемонию инаугурации новоизбранного президента Аргентины.

Орбан и Зеленский побеседовали в аргентинском парламенте в ложе гостей. Кадры их общения показал официальный YouTube-канал Сената Аргентины.

В Офисе Зеленского пока не комментируют детали общения Зеленского и Орбана.

Уже по прилету в Аргентину Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который принимал Орбана в пятницу в Париже.

После избрания Владимира Зеленского на пост президента в 2019 году оба лидера провели лишь краткую встречу. Президент Украины предлагал главе венгерского правительства полноценную встречу, однако она так и не состоялась, хотя Киев рассматривал потенциальную встречу как возможность открыть новую страницу в отношениях двух государств.