Правительство Венгрии присоединило Крым к России

На Youtube-канале правительства Венгрии на этой неделе появился видеоролик с призывом к скорейшему прекращению огня в Украине и картой, на которой Крым принадлежит России.

"Пришло время для мира! Десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, но война продолжается и может легко превратиться в мировую. Хватит войны, только прекращение огня может положить конец разрушениям, только мирные переговоры могут спасти жизни. Настало время для мира", - говорится в ролике.

Текст сопровождается изображением детей и женщин, а также разрушенных войной городов. Когда речь идет о возможности превращения войны в глобальный конфликт, на экране появляется карта Украины, на которой Крым является частью России.

Официально Венгрия не признавала аннексию Крыма законной, передает BBC.

Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить контрнаступления ВСУ и начать переговоры между Москвой и Киевом, чтобы не допустить "кровавой бойни".

"Прежде чем украинцы начнут контрнаступление, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров", - сказал венгерский премьер. При этом он назвал себя единственным премьером в ЕС, который выступает за мир, и подчеркнул, что ему приходится сложно.

"Даже такой человек, как я, прослуживший полтора года в армии, точно знает - даже без специальных знаний, потому что научился этому в армии, - что если я нападу, то у меня будет в три раза больше потерь, чем у того, кто защищается", - заявил он.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ посоветовал Орбану позвонить Владимиру Путину и призвать его вывести российские войска со всей территории Украины, чтобы спасти жизни. В Кремле заявили, что не видят вариантов прекращения боевых действий против Украины.