МИД Украины: Заявления Орбана демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине

Министерство иностранных дел резко прокомментировало последние заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что полномасштабная война России против Украины прекратится, если США перестанут помогать Киеву оружием.

"Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, который противостоит российской агрессии, а также его собственную политическую близорукость. Ведь поражение Украины в войне, к которой Виктор Орбан косвенно призывает, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров", - говорится в комментарии пресс-службы МИД.

"Венгерскому лидеру стоит спросить самого себя, хочет ли он мира. Если ответ утвердительный, ему нужно использовать свои тесные связи с Москвой, чтобы та прекратила агрессию против Украины и вывела войска", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

В интервью провластной газете Magyar Nemzet премьер Венгрии Виктор Орбан сказал, что украинцы могут воевать до тех пор, пока США будут поддерживать их оружием и деньгами. Но если прекратить эти поставки, то война в Украине закончится.