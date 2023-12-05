ЕС продлил режим санкций за нарушение прав человека до конца 2026 года

Совет Европейского Союза в понедельник продлил глобальный режим санкций против нарушителей прав человека на три года до 8 декабря 2026 года.

Глобальный режим санкций ЕС в области прав человека направлен на физических и юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека во всем мире. В его рамках санкции применяются к 67 физическим и юридическим лицам и 20 организациям.

Действующие ограничительные меры в рамках режима и в дальнейшем будут пересматриваться ежегодно, уточняют в Совете Евросоюза.

На подсанкционных лиц распространяется запрет на въезд в ЕС и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам в ЕС запрещено предоставлять средства лицам, попавшим в список.

"Сегодняшнее решение подтверждает обязательство ЕС осуждать нарушения прав человека и злоупотребления, где бы они ни происходили, используя все инструменты, подтверждая, что права человека являются универсальными, неделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными", – говорится в заявлении Совета ЕС.

Глобальный режим санкций ЕС в области прав человека, введенный 7 декабря 2020 года, позволяет ЕС применять санкции к физическим, юридическим лицам и органам, в том числе государственным и негосударственным субъектам, ответственным за серьезные нарушения прав человека во всем мире.