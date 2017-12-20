Последнее обновление: 20.12.2017 15:18

Еврокомиссия решила применить санкции против Польши

Европейская комиссия в среду решила начать процедуру введения санкций против Польши за нарушение норм верховенства права.

Об этом сообщило польское агентство PAP со ссылкой на собственные источники, сообщает Onet.Wiadomosti.

В Брюсселе сейчас ожидается пресс-конференция по результатам заседания Еврокомиссии, где эта информация может быть официально подтверждена.

По сообщению источников, Брюссель принял решение, что польский закон об общих судах подрывает независимость польских судей, поэтому решил применить статью 7 договора о ЕС, в которой говорится о серьезных угрозах верховенству права. Таким образом, Польша может потерять право голоса в ЕС.

Кроме того, PAP сообщает, что ЕС решил направить этот закон в Европейский суд.

15 ноября Европарламент принял критическую резолюцию по Польше, которая рекомендует запустить процедуру применения санкций против страны.

В польском правительстве убеждены, что ЕС не наложит санкции на их страну.

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