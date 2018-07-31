ЕС ввел санкции против шести компаний РФ за строительство Крымского моста‍

Европейский союз расширил санкционный список компаний РФ, включив в него еще шесть компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.

В список вошли АО "ВАД", ОАО "Институт Гипростроймост", ПАО "Мостотрест", ООО "Стройгазмонтаж-Мост", судостроительный завод "Залив" и ООО "Стройгазмонтаж".

"В рамках мер непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя Совет ЕС рассматривает строительство Керченского моста как дальнейшие действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", — поясняется в журнале ЕС.

Отметим, что ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж" ранее попали в санкционный список США.

Меры Евросоюза против этих шести компаний предусматривают замораживание активов, которые принадлежат этим организациям на территории стран ЕС, а также запрет для зарегистрированных в Евросоюзе юридических и физических лиц предоставлять им какие-либо средства.

Вместе с новыми компаниями число российских организаций, попавших в санкционный список Евросоюза, достигло 44. Помимо этого, ранее ЕС ввел запрет на въезд на территорию союза и замораживание активов по отношению к 155 лицам.