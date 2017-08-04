СМИ: ЕС в пятницу примет решение о санкциях против РФ из-за ситуации вокруг Siemens

Евросоюз намерен в пятницу принять решение о расширении санкций против РФ в связи с ситуацией вокруг компании Siemens. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Ранее в МИД ФРГ заявляли о готовящемся общеевропейском ответе на скандал с поставками газотурбин Siemens в Крым. На прошлой неделе постпреды стран-членов ЕС договорились о расширении списка индивидуальных санкций, действующих в отношении РФ, формальное решение последует позже, сообщил РИА Новости источник в ЕС. По его словам, в ходе дискуссии "была выражена широкая поддержка немецкому предложению".

В санкционный список могут попасть новые лица и компании, их число не уточняется. Одно из имен было вычеркнуто из обновленного списка по настоянию итальянской стороны, отметил один из собеседников агентства.

По данным агентства, страны Евросоюза могут подать свои жалобы и предложения в связи с ситуацией до вчера пятницы. По словам источников, для введения санкций необходимо согласие всех членов союза, препятствий для принятия решения не предвидится.