Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к продлению санкций ЕС против РФ

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении экономических санкций против России до конца января 2018 года, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Совет 28 июня 2017 года принял решение 2017/1148. Решение Совета продляет действие ограничительных мер до 31 января 2018 года. Страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, входящая в Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA), и Украина присоединяются к решению Совета", - говорится в заявлении Могерини, распространенном Советом ЕС.

В документе говорится, что эти страны "обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета".

"Европейский Союз учитывает это обязательство и приветствует его", - заявила Могерини.

Совет ЕС 28 июня принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действовавших до конца июля 2017 года. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.