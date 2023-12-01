США ввели санкции в связи с запуском военного спутника Северной Кореей

США внесли в санкционный список восемь граждан Северной Кореи, а также одну северокорейскую компанию в связи с запуском КНДР военного спутника.

"Соединенные Штаты внесли в санкционный список восемь граждан Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которые находятся в Российской Федерации, Китайской Народной Республике, Исламской Республике Иран и других странах, а также одно юридическое лицо в КНДР в ответ на незаконный запуск КНДР 21 ноября военного шпионского спутника", – говорится в сообщении Госдепа США.

В Госдепе отметили, что этот запуск использовал технологию баллистических ракет вопреки многочисленным резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и непосредственно подорвал региональную и глобальную безопасность.

Кроме того, Австралия, Япония и Республика Корея объявили о введении санкций против КНДР в рамках первого в истории скоординированного введения санкций нашими четырьмя странами.