Табачная компания BAT выплатит в США 635 млн долларов за торговлю с Северной Кореей

Табачная компания British American Tobacco выплатит властям США 635 млн долларов за то, что ее дочерняя фирма в нарушение санкций продавала табак и сигареты Северной Корее.

Соглашение о выплате компания BAT во вторник заключила с министерствами юстиции и финансов США. Глава компании Джек Баулз заявил, что BAT глубоко сожалеет о допущенном нарушении.

Сингапурская дочерняя фирма BAT признала, что в 2007-2017 гг поставляла сигареты в Северную Корею, против которой США ввели жесткие санкции за разработку ядерного оружия и баллистических ракет.

Заместитель генерального прокурора США Мэтью Олсен рассказал на брифинге во вторник, что соглашение с BAT стало результатом долгого расследования, и что эта выплата станет крупнейшим в истории министерства юстиции штрафом за нарушение санкций против Северной Кореи, передает BBC.

По словам Олсена, BAT создала сложную цепочку из дочерних фирм, чтобы обходить санкции и продавать табак и табачные изделия Северной Корее. На этом бизнесе эти фирмы в 2007-2017 годах выручили, по подсчетам министерства юстиции, примерно 428 млн долларов.

Помимо BAT, власти США заочно предъявили уголовное обвинение северокорейскому банковскому чиновнику Сим Хён Сопу и китайцам Цинь Гомину и Хань Линьлиню - все они, по сведениям американцев, участвовали в схеме.