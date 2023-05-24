США ввели санкции против Северной Кореи за незаконную кибердеятельность

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении четырех северокорейских организаций и одного гражданина КНДР за участие в незаконной кибердеятельности, сообщает американский Минфин.

"КНДР проводит злонамеренную кибердеятельность и использует работников информационных технологий, которые обманным путем получают работу для получения дохода, в том числе в виртуальной валюте, для поддержки режима Кима и его приоритетов, таких как незаконные программы создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

В числе попавших под санкции организаций - Пхеньянский университет автоматизации, который, по данным ведомства, отвечает за "подготовку злоумышленников в киберпространстве, многие из которых продолжают работать в кибернетических подразделениях, подчиненных Генеральному бюро разведки" Северной Кореи, передает Интерфакс.

Кроме того, в санкционный список вошли северокорейское Бюро технической разведки и подчиненный ему 110-й исследовательский центр.

"Базирующееся в КНДР Бюро технической разведки руководит разработкой КНДР наступательной кибертактики и инструментов, а также управляет несколькими подразделениями, в том числе связанными с группой Lazarus", - говорится в пресс-релизе Минфина.

Кроме того, под санкции попала компания Chinyong Information Technology Cooperation также известная как Jinryong IT Cooperation Company.

Среди физлиц ограничения введены против гражданина Северной Кореи Ким Сан Мана, проживающего во Владивостоке, который, предположительно, "причастен к выплате заработной платы членам семей северокорейских зарубежных работников компании Chinyong".

"США и наши партнеры по-прежнему привержены борьбе с незаконной деятельностью КНДР по получению доходов и продолжающимся усилиям по краже денег у финансовых учреждений, бирж виртуальной валюты, компаний и частных лиц по всему миру", - заявил заместитель главы Минфина по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон предпринимает шаги в координации с Южной Кореей.

"Сегодняшние действия казначейства включают в себя три цели, которые Республика Корея недавно внесла в санкционный список за участие в кибероперациях и получение незаконных доходов, поддерживающих программы КНДР по созданию оружия массового уничтожения. Мы без колебаний продолжим привлекать режим КНДР к ответственности за его действия", - говорится в заявлении Блинкена, опубликованном госдепом.