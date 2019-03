США расширили связанные с КНДР санкции впервые после саммита во Вьетнаме

США в четверг ввели санкции против двух китайских судоходных компаний, которые, по мнению Вашингтона, помогали Северной Корее обходить санкционный режим, расширив ограничительные меры впервые с момента неудачной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына во Вьетнаме.

Министерство финансов США также выпустило обновленный информационный бюллетень с перечнем из 67 судов, которые, согласно ведомству, участвовали в незаконной передаче продуктов нефтепереработки на танкеры КНДР или экспортировали северокорейский уголь.

Минфин сообщил, что ввел санкции против Dalian Haibo International Freight Co Ltd и Liaoning Danxing International Forwarding Co Ltd, которые, согласно ведомству, помогали КНДР уклоняться от американских и международных санкций.

Американские санкции запрещают сделки с компаниями, внесенными в черный список, и предусматривают заморозку их активов в США.

Второй саммит США и КНДР завершился досрочно из-за разногласий вокруг требований Вашингтона к Пхеньяну об отказе от ядерного оружия и призывов Северной Кореи о снятии санкций.

“Соединенные Штаты и разделяющие наши взгляды партнеры по-прежнему привержены достижению окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи и считают, что выполнение в полной мере связанных с Северной Кореей резолюций Совета Безопасности ООН имеет решающее значение для достижения успешного результата”, - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

“Минфин будет продолжать обеспечивать соблюдение наших санкций, и мы четко даем понять, что судоходные компании, использующие обманную тактику для маскировки незаконной торговли с Северной Кореей, подвергают себя огромному риску”, - добавил он.