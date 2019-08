США расширили новые санкции по КНДР, следует из опубликованного сообщения минфина.

Под санкции попали два физлица из Тайваня, три тайваньских судоходных компании Jui Cheng Shipping Company Limited, Jui Pang Shipping Co ltd, Jui Zong Ship management Co ltd, и одно судно Shang Yuan Bao "под панамским флагом".