В Беларуси незаконно уничтожены 92 тыс. доз вакцины против коронавируса

Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело по обвинению заведующей отделением профилактики и старшей медсестры одной из поликлиник Гомеля за незаконное уничтожение 92 тыс. доз вакцины против коронавируса.

«… заведующая отделением и старшая медсестра, будучи ответственными за организацию и проведение вакцинации населения против инфекции COVID-19 и гриппа, с апреля 2021 года по май 2023 года давали подчиненным сотрудникам незаконные указания об завышении сведений об объемах сделанных вакцинаций. Затем недостоверная информация вносилась в журналы учета, а также в акты о количестве использованных вакцин «Гриппол Плюс», «Гам-Ковид-Вак», «Vего Се11», «Спутник Лайт», «Соберана» и «Ковивак». В свою очередь, медицинская сестра прививочного кабинета, помогая коллегам, систематически уничтожала вакцины в количестве, отраженном в журнале о вакцинации населения», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

«В результате противоправных действий за указанный период уничтожено свыше 92 тыс. доз вакцин стоимостью около 2,7 млн рублей», - сказано в сообщении.

Заведующая отделением обвиняется в превышении служебных полномочий по ч.3 ст.426 УК РБ, медсестры прививочного кабинета – пособничестве таким действиям по ч.6 ст.16, ч.3 ст.426 УК РБ.