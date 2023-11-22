Последнее обновление: 22.11.2023 18:42

В Беларуси упростят сдачу экзамена на права, но не всем

Граждане, которые прошли курсы подготовки водителей на авто с механической коробкой передач, смогут сдать квалификационные экзамены на авто с автоматической коробкой передач.

Соответствующая поправка в закон «О дорожном движении» была принята сегодня нижней палатой парламента во втором чтении.

«Сегодня для каждого из видов квалификационных экзаменов требуется прохождение определенной подготовки. Однако практические навыки, полученные в ходе подготовки управления транспортным средством с механической трансмиссией, должны быть достаточными и для управления транспортным средством без механической трансмиссии», - говорится в комментарии к законопроекту.



<Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование