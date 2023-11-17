Последнее обновление: 17.11.2023 13:22

Руководителя Samsung могут посадить за мошенничество и манипулирование акциями

Прокуратура Южной Кореи требует посадить на пять лет руководителя Samsung Джея Й. Ли по обвинениям в бухгалтерском мошенничестве и манипулировании ценами на акции. Об этом сообщает Reuters.

Прокуроры утверждают, что участие руководителей в слиянии дочерних компаний Samsung C&T и Cheil Industries стоимостью 8 млрд долл в 2015 году включало манипуляции с ценами на акции и другие правонарушения, которые помогли им получить выгоду за счет миноритарных инвесторов.

Ли и руководители компании отрицают наличие правонарушений, утверждая, что процессы слияния и бухгалтерского учета, к которым возникли претензии у прокуроров, были частью нормальной управленческой деятельности.

Слушание является последним заседанием суда низшей инстанции перед вынесением решения, которое ожидается в течение нескольких месяцев, что завершит судебный процесс, который длился три года.

"В зависимости от приговора, Ли будет легче или труднее формировать будущее Samsung Electronics и ее дочерних компаний. Оправдательный приговор дал бы ему больше пространства для принятия важных стратегических решений, особенно в сфере слияния и поглощения", – говорится в сообщении.



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