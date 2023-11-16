Самолет за эвакуированными из сектора Газа белорусами вылетел в Египет

Самолет авиакомпании «Белавиа» вылетел в Египет из Национального аэропорта Минск. Он заберет эвакуированных из сектора Газа белорусов, сообщает пресс-служба МЧС.

"Двое медиков и двое психологов из Республиканского отряда специального назначения МЧС "ЗУБР" направляются в составе гуманитарного рейса в Египет для оказания помощи и сопровождения граждан Беларуси, эвакуируемых из зоны военного конфликта", - говорится в сообщении.

Для минимизации возможных кризисных ситуаций специалисты МЧС в готовности оказывать экстренную психологическую помощь как взрослым, так и детям.