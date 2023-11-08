Последнее обновление: 08.11.2023 12:01

Польские перевозчики заблокировали проезд на двух пунктах пропуска с Украиной

Польские перевозчики по состоянию на 7 ноября полностью заблокировали проезд грузового автотранспорта на двух пунктах пропуска на границе с Украиной. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

"По состоянию на сейчас "Ягодин – Дорогуск" – блокируется выезд из Украины и выезд из Польши. То есть пункт пропуска заблокирован полностью. "Краковец – Корчева". Выезд из Украины еще возможен, заехать в Украину – нет. "Рава-Русская – Гребенное". По последней информации от наших пограничников, перевозчики заблокировали и выезд от нас. То есть движение заблокировано полностью также", – отметил он.

Что касается ПП Краковец, то выезд из Украины еще возможен, тогда как заехать в Украину – нет, заявил чиновник.

"На всех пунктах пропускают гуманитарные грузы и пассажирских транспорт. В направлении Украины участники акции пропускают по одной или несколько машин в час", – подчеркнул Деркач.

Он уточнил, что 7 ноября в Польшу через Ягодин выехали 33 грузовика, через Краковцеь – 265, через Раву-Русскую – 203.

Деркач также заверил, что украинская сторона находится в постоянной коммуникации с командой Министерства инфраструктуры Польши для решения ситуации.

Ранее сообщалось, что Польша не принимает грузовики из Украины, которые идут через пункт пропуска "Ягодин".

Накануне десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

Украинский посол в Польше Василий Зварич назвал блокаду "болезненным ударом в спину Украине" и призвал прекратить ее.

Ключевое требование польских перевозчиков – возвращение системы выдачи разрешений для работы в ЕС украинских перевозчиков.

Польские перевозчики требуют отменить эту льготу в принципе и вернуть старую разрешительную систему.

Еще одно требование – ужесточение правил перевозок по ЕКМТ, сертификату Европейской конференции министров транспорта.

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