Последнее обновление: 02.11.2023 14:46

Путин подписал соглашение с Беларусью о взаимном признании автоштрафов

Путин подписал соглашение с Беларусью о взаимном признании автоштрафов, которое было подписано 8 сентября 2022 года в киргизском Чолпан-Ата для повышения безопасности дорожного движения.

В документе говорится, что за направление документов об исполнении решений за допущенные нарушения ПДД будут осуществлять от РФ уполномоченные подразделения компетентных органов, а от Беларуси МВД.

Штраф будет уплачиваться по официальному курсу центрального банка этой страны на дату направления запроса об исполнении решения.



<Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование