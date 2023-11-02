Путин подписал соглашение с Беларусью о взаимном признании автоштрафов, которое было подписано 8 сентября 2022 года в киргизском Чолпан-Ата для повышения безопасности дорожного движения.

В документе говорится, что за направление документов об исполнении решений за допущенные нарушения ПДД будут осуществлять от РФ уполномоченные подразделения компетентных органов, а от Беларуси МВД.

Штраф будет уплачиваться по официальному курсу центрального банка этой страны на дату направления запроса об исполнении решения.