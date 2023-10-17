Совмин Беларуси установил зону безопасности вокруг БелАЭС

Белорусские власти установили вокруг Белорусской АЭС зону безопасности с особым правовым режимом, следует из постановления Совмина РБ №668 от 9 октября 2023 года.

«[Определить] зону безопасности с особым правовым режимом на прилегающей к Белорусской атомной электростанции территории … в границах автомобильных дорог Р-45, Р-52, Н-6211, Н-6223, Н-20110 с включением населенных пунктов Авены, Шульники, Новодрожки, Валейкуны и Гроди в административных границах, а также на территории радиусом 300 метров вокруг станции водозабора и комплекса сооружений техводоснабжения…», - говорится в документе.

«При этом в границы зоны безопасности с особым правовым режимом не входят автомобильные дороги, за исключением участка автомобильной дороги Н-6223», - отмечается в документе.