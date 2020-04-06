Последнее обновление: 06.04.2020 13:26

Внутренние войска МВД Беларуси взяли под охрану БелАЭС

Военнослужащие внутренних войск МВД Беларуси заступили на боевое дежурство по охране Белорусской АЭС.

Как сообщает пресс-служба МВД, пропускной режим и охрану БелАЭС будет обеспечивать личный состав войсковой части 7434.

«Комплекс инженерно-технических средств физической защиты, оснащенный новейшим оборудованием, прошел длительный этап опытно-промышленной эксплуатации, во время которого была протестирована и налажена система обеспечения безопасности объекта. Военнослужащие войсковой части 7434 обеспечены всем необходимым вооружением, техникой и специальными средствами», - говорится в сообщении.

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