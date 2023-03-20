Беларусь отчитается перед МАГАТЭ о выполнении Конвенции о ядерной безопасности

МАГАТЭ на совещании в Вене в период с 20 по 31 марта рассмотрит национальный доклад Беларуси о выполнении Конвенции о ядерной безопасности за шестилетний период - с 2017 по 2022 годы, сообщает пресс-служба Минэнерго РБ.

«[Рассмотрит] ключевые результаты проделанной работы по проекту БелАЭС, формированию инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности и ее компонентов, совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы, развитию государственных систем аварийной готовности и реагирования. Кроме того, будут приведены итоги международных миссий на БелАЭС, включая миссии МАГАТЭ, а также партнерские проверки Европейской группы регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG)», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в рамках подготовки доклада Минэнерго предоставило ответы на 160 поступивших вопросов.