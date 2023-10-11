Нефть перешла к снижению

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются после резкого роста в понедельник на новостях о нападении группировки ХАМАС на Израиль.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:23 подешевели на $0,21 (0,24%) - до $87,44 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,28 (0,33%) - до $85,69 за баррель.

Накануне цена Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 0,5%. В понедельник котировки подскочили более чем на 4%.

Израиль не является крупным производителем нефти, однако инвесторы опасаются эскалации конфликта по всему ближневосточному региону.