Нефть резко подорожала на фоне атаки ХАМАСа на Израиль

Цены на нефть 9 октября выросли более чем на 3 доллара за баррель, поскольку военные столкновения между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС углубили политическую неопределенность на Ближнем Востоке и вызвали обеспокоенность поставками. Об этом сообщает Reuters.

Так, цены на нефть марки Brent поднялись на $3,10, или на 3,67%, до $87,68 за баррель к 04:00 по Гринвичу.

Нефть West Texas Intermediate в США подорожала на $3,26, или на 3,94%, до $86,05 за баррель.

Оба контрольных показателя ранее подскочили более чем на $4 за баррель, а затем немного снизились.