Последнее обновление: 19.09.2023 12:27

Нефть растет четвертую сессию подряд

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть 19 сентября выросли четвертую сессию подряд, поскольку слабая добыча сланцевого сырья в США вызвала дальнейшее беспокойство по поводу дефицита предложения в результате длительного сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы мировой эталонной нефти марки Brent выросли на 58 центов, или 0,61%, до 95,01 долларов за баррель.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate поднялись на 99 центов, или 1,1%, до 92,47 долларов США к 04:00 по Гринвичу.

Цены росли в течение трех недель подряд и сейчас приблизительно максимумы за 10 месяцев для обоих контрольных показателей.

Ранее по теме


<Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование