Нефть растет четвертую сессию подряд

Цены на нефть 19 сентября выросли четвертую сессию подряд, поскольку слабая добыча сланцевого сырья в США вызвала дальнейшее беспокойство по поводу дефицита предложения в результате длительного сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы мировой эталонной нефти марки Brent выросли на 58 центов, или 0,61%, до 95,01 долларов за баррель.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate поднялись на 99 центов, или 1,1%, до 92,47 долларов США к 04:00 по Гринвичу.

Цены росли в течение трех недель подряд и сейчас приблизительно максимумы за 10 месяцев для обоих контрольных показателей.