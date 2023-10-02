Последнее обновление: 02.10.2023 12:51

Нефть стабилизировалась после потерь на прошлой неделе

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть 2 октября остаются стабильными после потерь в конце прошлой недели, поскольку внимание инвесторов вернулось к жестким глобальным прогнозам предложения. Об этом сообщает Reuters.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 17 центов, или 0,18%, до $92,37 за баррель до 8:02 GMT после падения на 90 центов в пятницу.

Ноябрьские фьючерсы на Brent упали на 7 центов до $95,31 за баррель на момент истечения контракта в пятницу.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 26 центов, или 0,29%, до $91,05 за баррель после потери 92 центов в пятницу.

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