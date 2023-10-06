Последнее обновление: 06.10.2023 17:54

Цены на нефть по итогам недели снижаются на фоне опасений спроса

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть 6 октября имеют курс на снижение недельных показателей, поскольку опасения спроса, вызванные макроэкономическими трудностями, усилились еще одной частичной отменой запрета на экспорт топлива Россией. Об этом сообщает Reuters.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:14 мнск подешевели на $0,13 (0,15%) - до $83,94 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,17 (0,21%) - до $82,14 за баррель.

В четверг нефть подешевела на 2-2,3% на фоне перспектив ослабления мирового спроса, которые перевесили опасения в отношении ограниченности предложения. Падению цен также способствовали распродажи со стороны спекулянтов. Наблюдавшаяся в результате негативная динамика оценивается многими аналитиками как чрезмерная.

Теперь трейдеры ожидают выхода отчета по безработице в США за сентябрь, который будет опубликован министерством труда в пятницу и позволит получить некоторое представление о возможном следующем решении ФРС по ключевой процентной ставке. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест на 170 тыс. и снижение безработицы до 3,7% с августовских 3,8%.

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