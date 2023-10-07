Последнее обновление: 07.10.2023 15:02

США предложили Польше две батареи "Железного купола" в обмен на передачу Украине ЗРК Patriot

США рассматривают возможность трехстороннего обмена, во время которого Польша получит две батареи системы израильского производства "Железный купол", а взамен передаст часть полученных ранее американских ЗРК Patriot Украине.

Как пишет Politico, такой вариант возник после того, как Израиль отклонил просьбу Вашингтона и Киева передать "Железный купол" Украине, поскольку Израиль имеет право вето на передачу системы, поскольку является ее производителем.

План передачи Польшей Patriot Киеву сенатор Конгресса США Крис Ван Голлен от Демократической партии обсуждал 4 октября на закрытом брифинге для членов Сената, занимающихся бюджетными расходами, проведенном Пентагоном.

Известно, что в июне 2023 года Госдепартамент США одобрил продажу Польше новых систем Patriot на $15 млрд, сделка предусматривала закупку Варшавой 48 пусковых установок.

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