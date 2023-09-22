Последнее обновление: 22.09.2023 11:38

США объявили о новом пакете помощи Украине на $325 млн

Соединенные Штаты передадут Украине новую помощь в сфере безопасности и обороны на общую сумму 325 млн долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Соединенные Штаты предоставят Украине 128 млн долларов новой помощи в сфере безопасности, а также 197 млн долларов в виде вооружений и оборудования.

Согласно сообщению Минобороны США, этот пакет включает ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны; дополнительные боеприпасы для HIMARS; системы противовоздушной обороны Avenger; пулеметы для борьбы с беспилотными авиационными системами; 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM (кассетные); 105-мм артиллерийские снаряды; ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW); противотанковые системы Javelin и AT-4; более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия; 59 легких тактических машин; боеприпасы для обезвреживания препятствий; запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Как заявил Блинкен, новая помощь призвана помочь укрепить противовоздушную оборону Украины от воздушных атак со стороны РФ сейчас и следующей зимой, когда Россия, вероятно, возобновит свои атаки на критически важную инфраструктуру Украины.

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