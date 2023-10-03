Пентагон предупредил Конгресс о нехватке денег на оружие Украине

Пентагон предупредил Конгресс США о том, что у него заканчиваются средства для замены вооружений, отправленных в Украину, и он уже был вынужден замедлить пополнение запасов некоторых войск.

Как сообщает АР, финансовый контролер Пентагона Майкл Маккорд сообщил лидерам Палаты представителей и Сената, что из выделенных Конгрессом 25,9 млрд долларов на пополнение запасов вооружений, которые поступали в Украину, осталось 1,6 млрд долларов.

Кроме того, у США осталось около 5,4 млрд долларов на поставку оружия и техники из своих запасов. США уже исчерпали бы эти средства, если бы в начале года Пентагон не понял, что переоценил уже отправленное оборудование. Это позволило освободить около 6,2 млрд долларов.

Маккорд заявил, что США полностью исчерпали долгосрочное финансирование Киева в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая предоставляет деньги для заключения контрактов на будущие поставки вооружений.

"Мы уже были вынуждены замедлить пополнение наших собственных вооруженных сил, чтобы застраховаться от неопределенного будущего финансирования... Невозможность своевременного пополнения наших вооруженных сил может повредить боеготовности нашей армии", – говорится в письме Маккорда.

Он добавил, что без дополнительного финансирования США будут вынуждены задержать или сократить поставки для ПВО, боеприпасов, беспилотников и оборудования для разрушения и прорыва границ, которые являются "критически важными и неотложными сейчас, когда Россия готовится к зимнему наступлению".

В минувшие выходные США в последний момент утвердили временный бюджет, предотвращающий остановку работы правительства, однако без средств на помощь Украине – чтобы увеличить шансы на его принятие.