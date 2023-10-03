Последнее обновление: 03.10.2023 18:00

Пентагон готов передать Украине ракеты ATACMS

Министерство обороны США готово предоставить Украине часть своих дальнобойных ракет ATACMS, оснащенных кассетными боеприпасами, как только президент Джо Байден одобрит их передачу.

Об этом в интервью Bloomberg сказал помощник министра обороны США по вопросам закупок Даг Буш.

По его словам, в США уже определились с тем, какие именно ракеты ATACMS получит Украина. Он заявил, что армия уже давно готова к их передаче, и там готовы действовать быстро.

"Мы готовы, когда и если президент решит это сделать", – подчеркнул Буш.

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