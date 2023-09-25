Последнее обновление: 25.09.2023 12:25

Зеленский: Украина и США планируют совместное производство оружия

Вашингтон и Киев договорились о совместном производстве оружия, в том числе систем ПВО, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«Есть историческое решение Америки о совместном производстве оружия и оборонных систем, в частности и ПВО. Это то, что было абсолютной фантастикой еще недавно. Но станет реальностью. Мы сделаем это реальностью», — заявил Зеленский.

Он не уточнил о каких именно видах вооружений идет речь, однако сказал, что договоренности означают появление новых рабочих мест «для обоих наших народов — и для украинцев, и для американцев».

«У нас есть четкая перспектива — то, о чем уже договорились, — новой силы Украины для недопущения повторения российских агрессий», — добавил Зеленский.

Он также рассказал, что Украина получит от США артиллерию, снаряды и ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, ракеты для ПВО тактические машины, «а также еще некоторые другие виды оружия, которые заявят сами о себе на поле боя».

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