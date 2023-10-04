В Украине создали суперзащиту от российских тепловизоров и дронов

В Украине на базе кластера Brave1 разработана суперзащита от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Плащ блокирует излучение тепла и делает бойцов незаметными для врага. Например, снайперов или группы CCO, которые выполняют боевые задачи", - рассказал вице-премьер.

Разработка компактная и легкая - вес до 2,5 кг. Имеет высокую защищенность от дождя и мокрого снега.

Также плащ не горит и защищает от высоких температур.

Образцы плаща уже прошли успешные испытания в полевых условиях.

Brave1 - это объединение для развития оборонных технологий в Украине. Команда и профильные эксперты Brave1 оказывают финансовую, информационную и организационную поддержку стартапам и разработчикам ради технологического преимущества над врагом.