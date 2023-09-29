Почти две трети итальянцев поддерживают закрытие границ из-за мигрантов

Почти две трети итальянцев выступают за закрытие границ из-за миграционной волны в страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса института Demos, которые приводит издание La Repubblica.

В анализе результатов опроса отмечается, что явление миграции снова оказалось в центре внимания итальянцев после перерыва, вызванного пандемией и агрессией России против Украины.

Один из выводов заключается в том, что беспокойство итальянцев относительно растущего притока мигрантов явно возросло за последний год.

Процент тех, кто видит в росте их численности угрозу порядку и безопасности, является самым высоким с 2007 года, когда такое мнение высказал 51% итальянцев. Сейчас этот показатель составляет 45%.

При этом 64% населения Италии выступают за закрытие границ для мигрантов; за год этот показатель вырос на 10 процентных пунктов.

Накануне министры внутренних дел стран ЕС не смогли достичь договоренности по реформе миграционной политики объединения из-за позиции Италии, которая выразила предостережения относительно предложенного варианта.

Политической договоренности о миграционном соглашении ждали ввиду того, что накануне свое согласие на нее дала Германия. Чисто математически это означало наличие большинства голосов для положительного решения.

Но трое дипломатов ЕС на условиях анонимности рассказали Politico, что без поддержки Италии – страны, на которую приходится значительная доля нелегальных мигрантов, – любое соглашение по миграции политически невозможно.