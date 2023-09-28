На Светлогорском ЦКК произошел выброс "дурнопахнущих газов". Об этом сообщила пресс-служба концерна "Беллегпром".

"Сегодня по техническим причинам произошел кратковременный выброс дурнопахнущих газов в ОАО "Светлогорский ЦКК", - говорится в сообщении.

Утверждается, что нарушений предельно допустимых норм содержания вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

"В настоящее время предприятие работает в штатном режиме. Здоровью жителей города и близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает", - заверяют в концерне.