Военные учения ОДКБ пройдут в октябре в Киргизии

Совместные учения миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2023" пройдут в Киргизии с 9 по 13 октября, сообщает пресс-служба министерства обороны Киргизии.

"27 сентября состоялась встреча министра обороны Киргизии Бактыбека Бекболотова с начальником Объединенного штаба ОДКБ Анатолием Сидоровым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки и проведения совместных учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023", которые пройдут на территории республики в период с 9 по 13 октября", - сообщил представитель пресс-службы.

"В ходе визита Сидоров посетил места проведения учения, где ознакомился с порядком размещения и обеспечения контингентов государств-членов ОДКБ, устройством учебных точек и перечнем отрабатываемых вопросов основных тактических эпизодов учения", - сообщили в пресс-службе.