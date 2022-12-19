Последнее обновление: 19.12.2022 16:30

ОДКБ планирует провести ряд учений у западных границ Беларуси в 2023 году

ОДКБ в 2023 году планирует провести ряд учений у западных границ Беларуси, сообщил на пресс-конференции в Ереване генсек организации Станислав Зась.

По его словам, запланированные учения, как и прошедшие в этом году российско-белорусские учения, являются мерами сдерживания.

"Те учения, которые проходят совместно с РФ, мы считаем мерами стратегического сдерживания. Учения в том числе и со стороны ОДКБ тоже можно рассматривать как меру стратегического сдерживания", - сказал Зась, которого цитируют российские СМИ.

Вместе с тем, он утверждает, что ОДКБ на планирует расширение миротворческих сил.

Ранее по теме


<Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование