В Беларуси осенью пройдут учения КСОР ОДКБ

Три их четырех запланированных на 2023 год учений КСОР ОДКБ пройдут на территории Беларуси, сообщил первый замгоссекретаря Совбеза РБ Павел Муравейко.

"Из четырех учений, которые ежегодно проводит организация, три планируется провести на территории нашей страны. Это учения "Взаимодействие" коллективных сил оперативного реагирования, учения "Поиск" разведывательных подразделений, учения "Эшелон" - тыловых. Это все пройдет на территории нашей страны в сентябре", - сказал Муравейко в эфире госТВ.

Он также подтвердил, что в первом квартале 2023 года будут проведены учения территориальной обороны, на которые призовут "взрослое поколение".