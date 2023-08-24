В Беларуси пройдет комплекс учений «Боевое братство-2023»

Совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2023» пройдет на территории Беларуси с 1 по 6 сентября. Об этом сообщает Минобороны РБ.

В ходе учения будут задействованы полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей.

В общем замысле учения «Боевое братство-2023» спланированы совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ:

совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2023» с отработкой задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности ОДКБ;

специальное учение с силами и средствами разведки вооруженных сил государств-членов ОДКБ «Поиск-2023»;

специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ «Эшелон-2023»;

специальное учение с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2023» пройдет на территории Республики Беларусь впервые.

Воинские контингенты, принимающие участие в учении, начнут перебазироваться в Беларусь уже завтра.