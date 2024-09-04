Белорусские военные отправились в Кыргызстан на учения в рамках ОДКБ

Белорусский воинский контингент отправился в Кыргызстан для участия в командно-штабных учениях с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2024", специальных учениях с силами и средствами разведки "Поиск-2024" и учениях с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ "Эшелон-2024". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

Согласно информации, в учениях примут участие контингенты от вооруженных сил, министерств внутренних дел и МЧС государств - членов ОДКБ, а также оперативные группы секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.

"В ходе предстоящих учений будут отработаны задачи с внедрением новых тактических приемов и опыта боевых действий", - пояснили в пресс-службе.

Маневры пройдут на полигоне учебного центра "Эдельвейс" Вооруженных сил Кыргызстана. Белорусской группировкой на всех этапах учений будет руководить первый заместитель начальника Генерального штаба ВС генерал-майор Андрей Матиевич.