Сейм Литвы одобрил запрет пушных ферм с 2027 года

Депутаты литовского Сейма после ожесточенных дебатов поддержали запрет в стране пушных ферм с 2027 года. Об этом сообщает LRT.

В финальном голосовании запрет выращивания зверей на мех поддержали 68 голосами "за", против проголосовали 25 депутатов и 15 – воздержались.

Противники шага настаивали, что это несправедливо по отношению к фермерам, и что дальше таким образом может дойти до запрета выращивания "кур и даже растений".

Сторонники аргументировали, что в современном мире нужно отказываться от бизнеса, который создает страдания животным и обеспечивает для людей предметы роскоши, а не жизненно необходимые вещи. Депутаты приводили примеры известных брендов, которые принципиально отказались от меха.

Полный запрет вступит в силу в 2027 году. С 2024 до 2026 года будет действовать переходный период, когда фермеры должны свернуть деятельность и подать заявки на компенсации. Если сделать это уже в 2024 году, компенсация за каждое животное в поголовье составит 3 евро, а если в последний – 1 евро.

Также фермерам пообещали помочь с выплатами для работников, которых увольняют, и оплатить расходы на снос зданий и утилизацию отходов.

Представители отрасли заявляют, что такие размеры компенсации можно приравнять к их отсутствию, и собираются обжаловать новый закон в суде.