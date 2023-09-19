Беларусь не получала официального уведомления о закрытии пункта пропуска "Силене". Об этом сообщает Госпогранкомитет.

"...в настоящее время официального уведомления относительно приостановки работы пункта пропуска Силене (с белорусской стороны Урбаны) в адрес пограничного ведомства, а также по линии Министерства иностранных дел Республики Беларусь, от латвийской стороны не поступало. Пункт пропуска Урбаны продолжает функционировать", - говорится в сообщении.

В то же время Госпогранкомитет обещает в случае получения уведомления от сопредельной стороны разместить информацию об этом на своих официальных ресурсах.