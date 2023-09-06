"Болезнь легионеров" обнаружили в Варшаве после вспышки в Жешуве

После вспышки легионеллеза на юго-востоке Польши в одном из детсадов Варшавы тесты санитарной инспекции дали положительный результат на бактерию легионеллы. Об этом информирует Polsat News со ссылкой на сообщение самого заведения.

Несмотря на выявление бактерии легионеллы детсад в Варшаве остается открытым, но тесно сотрудничает с санэпидемстанцией и выполняет ее указания.

Санитарная инспекция рекомендовала закрыть душевые на семь дней, в течение которых их нужно обеззаразить и подвергнуть химической дезинфекции. Кроме того, будет проведен нагрев воды до температуры 70 градусов, при которой бактерия легионеллы гибнет.

Как сообщили в заведении, дети в безопасности, и их ждут в четверг и в последующие дни.

Ранее сообщалось, что заболеваемость легионеллезом на юго-востоке Польши идет на спад: во вторник был зарегистрирован лишь один новый случай.

Последний смертельный случай от "болезни легионеров" в Польше был зарегистрирован в пятницу. Всего были инфицированы 166 человек.

О вспышке легионеллеза в Жешуве стало известно 25 августа. Тогда зафиксировали более 100 случаев инфицирования.

28 августа в четырех из девяти проб воды, взятых из водопровода Жешува, обнаружили бактерии легионеллы – возбудителя легионеллеза. Причем в двух из них концентрация бактерий была очень высокой.

Легионеллез или "болезнь легионеров" – это легочная инфекция, которая передается через вдыхание инфицированных водных брызг, а не через питьевую воду. Обычно инфицирование происходит через системы кондиционирования или краны и душевые кабины, которыми не часто пользуются. Болезнь не может передаваться от человека к человеку.