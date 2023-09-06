Казахстан готовится провести референдум по АЭС

Центральная избирательная комиссия Казахстана начала подготовку к проведению референдума по вопросу строительства атомной электростанции. Об этом в среду заявил член ЦИК Шавкат Утемисов.

«Все необходимые работы подготовительные, в том числе составление списка избирателей, работа, которая должна провестись нашими территориальными избирательными комиссиями, все идет в плановом режиме, мы готовы», – сказал Утемисов, которого цитирует МИА «Казинформ».

При этом Утемисов добавил, что сведений по срокам проведения референдум нет. Член центризбиркома заверил, что ЦИК может провести его уже в этом году.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС в стране.

В прошлом году власти Казахстана определилась с местом строительства первой в Казахстане АЭС в Алматинской области. Позже в Минэнерго заявили, что район реки Иртыш рассматривается как возможное место строительства второй АЭС. Ожидается, что строительством электростанции в Казахстане будет заниматься консорциум международных компаний.