В Литве подготовили новую концепцию гражданской обороны

МВД Литвы представило правительству новую концепцию укрепления гражданской обороны, где определены основные направления развития гражданской обороны до 2030 года. Об этом сообщает LRT.

В частности, на одобрение правительства план будет представлен 20 октября. Основное внимание концепции уделяется системам оповещения об опасности и убежищам.

"Отсутствие четкой стратегии, низкое финансирование, отсутствие лидерства породили системные слабости в сфере гражданской защиты. Я считаю, что разработанная новая концепция заложит новые и прочные основы системы гражданской защиты", – пояснила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

МВД нацелилось на то, чтобы 99% населения получало предупреждения как сиренами, так и с помощью коротких сообщений. Сейчас сирены охватывают лишь 37% населения, тогда как, согласно опросу, короткие предупреждения на свои мобильные телефоны получают 67% опрошенных жителей.

Кроме того, власти хотят, чтобы в убежищах могли укрыться в среднем 50% населения (60% в городах и 40% в районах). На сегодня в Литве могут укрыться в убежищах только 29% населения страны.

Новая концепция также предусматривает, что в муниципалитетах и министерствах должны появиться специалисты по гражданской защите с четкими полномочиями и обязанностями. В образовательных учреждениях планируют ввести урок по основам гражданской защиты, в том числе по теме гибридных и военных угроз.

В концепции говорится и о возможной радиационной или ядерной аварии на Островецкой АЭС в Беларуси. Для подготовки к возможной аварии на ней нужно выделить 91,5 млн евро в течение пяти лет.