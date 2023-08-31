В Беларуси в 2023 году зафиксировано более 10 тыс. киберпреступлений. Об этом сообщил начальник управления по раскрытию киберпреступлений главного управления по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел Александр Рингевич.

Он похвалил принятие указа № 269 "О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям", отметив его необходимость, так как раскрытие подобных преступлений связано с получением информации о движении денежных средств и иных вещах, которые фиксируются банковскими учреждениями.

"По требованию правоохранительных органов такие данные предоставляются для последующего использования при раскрытии уголовного дела, установлении злоумышленников. Порой это может занимать достаточно продолжительное время. Благодаря указу выстраивается четкая система оперативного взаимодействия между правоохранительными органами и всем банковским сектором для того, чтобы, отталкиваясь от заявлений владельца счета, принять максимальные меры по предотвращению совершения дальнейших операций и блокированию похищенных денежных средств на счетах злоумышленников", - отметил он.

По его словам, "злоумышленники действуют достаточно оперативно".

"Инструмент, предоставленный нам указом, нацелен на эффективное противодействие им. Мы будем гораздо быстрее получать информацию. Нужно идти в ногу со временем, и именно эти возможности и дает нам новый документ", - сказал Рингевич.